Зеленський зустрівся з місією МВФ – співпраця буде продовжена

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду в Україні, яка перебуває в Києві, і запевнив, що співпраця з фондом буде продовжена, інформує сайт Адміністрації президента.

«Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна, зі свого боку, також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань», – сказав Зеленський.

Він пояснив, що серед причин призначення дочасних виборів стала необхідність реформ, без яких співпраця з Фондом була б під загрозою.

«Чергові вибори мали відбутися наприкінці жовтня. Тоді десь у грудні ми мали б коаліцію та новий уряд. Та громадяни й економіка не можуть стільки чекати. Без необхідних змін у нас тоді були б проблеми з Міжнародним валютним фондом», – сказав Зеленський.

Як повідомляє Адміністрація президента, представники МВФ «засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд».

«Ми не бачимо перепон для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано уряд, негайно приїхати до Києва та продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку», – цитує сайт АП керівника місії МВФ в Україні Рона ван Родена.

24 травня речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що Міжнародний валютний фонд готовий відновити діалог про подальшу співпрацю з Україною після виборів.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні 21 травня. Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що місія перебуватиме в Україні два тижні й оцінюватиме виконання поточної програми співпраці з фондом.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.