У високопосадовця на Сумщині виявили російський паспорт, який він отримав у Криму після анексії

Начальник управління Держпродспоживслужби Сумської області Віталій Моісеєнко отримав паспорт громадянина Російської Федерації в Криму вже після його анексії. Відповідно до українського законодавства, як особа з громадянством іншої держави він не може обіймати посаду держслужбовця. При цьому в обласному управлінні СБУ не відреагували на прохання повідомити, чи проводилась перевірка стосовно Моісеєнка. Про це йдеться в розслідуванні сумської журналістки Альони Щербакової спільно з Transparency International (Росія).

Як з’ясувала журналістка, Віталій Моісеєнко отримав російський паспорт в окупованому Севастополі 19 червня 2014 року. Дата й місце народження Моісеєнка збігаються і в українському, і в російському документах. Підставою для видачі паспорта громадянина Росії стало свідоцтво про народження, яке було отримано у квітні 2014 року у місті Богодухів на Харківщині – саме там народився Віталій Моісеєнко.

Також за допомогою даних російського паспорта журналісти встановили російський індивідуальний податковий номер Віталія Моісеєнка в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ, таким чином верифікувавши його.

​До того ж журналісти перевірили згаданий паспорт громадянина Росії у відкритому федеральному реєстрі недійсних документів Росії. Паспорт на ім’я Віталія Моісеєнка там не значиться – а отже, це свідчить про те, що він дійсний і досі, зазначають журналісти.

У паспорті громадянина Росії Моісеєнка адресою реєстрації зазначено місто Севастополь, вулиця Паркова 6-11. Як з’ясували журналісти, це адреса однієї з будівель Академії Військово-морських сил України імені Нахімова. Після окупації Криму Росією цей навчальний заклад включили до структури Міністерства оборони Росії. А приміщення, у якому прописаний держслужбовець, є казармою військово-морської академії.

Чинне українське законодавство забороняє особі з подвійним громадянством обіймати посаду державного службовця. Відповідно до Закону України «Про державну службу» (ст.19, п. 2, ст. 84), якщо факт громадянства іншої країни стає відомим, до посадовця мають застосувати дисциплінарне покарання та звільнити з роботи.

Окрім того, юристи Інституту регіонального розвитку преси звернулися до Головного управління СБУ в Києві щодо відкриття провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України («державна зрада») .



Вперше інформація про подвійне громадянство Віталія Моісеєнка була публічно озвучена на сесії обласної ради у Сумах у березні 2016 року. Журналісти направили запит в СБУ з проханням надати інформацію щодо результатів перевірки озвучених там фактів, але відомство жодних даних за запитом не надало.



Сам Віталій Моісеєнко заперечує наявність у нього російського громадянства. Водночас він підтверджує, що був прописаний за вказаною в російському паспорті адресою, коли ще жив у Севастополі як громадянин України. Моісеєнко залишався працювати в Криму до 2015 року, тобто і після анексії півострова. У 2016-му був призначений радником голови Сумської облдержадміністрації.