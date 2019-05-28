«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 22 літні поїзди до моря.
«На сьогоднішній день не спостерігається дефіцит квитків. У наявності місця у всіх напрямках. Але «Укрзалізниця» постійно моніторить попит та продовжує роботу з призначення додаткових поїздів у популярних напрямках, а також «дитячих» поїздів для перевезення груп дітей триває», – заявили в «Укрзалізниці».
Відкритий продаж на такі поїзди:
- Новоолексіївка – Харків;
- Покровськ – Новоолексіївка;
- Київ – Бердянськ;
- Жмеринка – Київ – Генічеськ;
- Київ – Херсон;
- Миколаїв – Київ;
- Одеса – Житомир;
- Львів – Херсон;
- Одеса – Київ;
- Дніпро, Кривий Ріг – Генічеськ;
- Генічеськ – Івано-Франківськ;
- Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ;
- Суми – Одеса;
- Харків – Бердянськ;
- Харків – Київ – Одеса;
- Одеса – Харків;
- Харків – Генічеськ;
- Чернівці – Генічеськ;
- Львів – Одеса (№ 168/167);
- Львів – Одеса (№ 170/169);
- Івано-Франківськ – Бердянськ;
- Ковель – Київ – Одеса.
Крім того, до Херсона продовжений маршрут поїзду Київ – Кривий Ріг.
«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».
У 2018 році «Укрзалізниця» перевезла поїздами далекого сполучення 55,9 мільйона пасажирів, що майже на 4 мільйони більше показника попереднього року.
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