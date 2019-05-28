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28 Травень 2019, Київ 20:15
Новини | Події

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 22 літні поїзди до моря

«Укрзалізниця»: на сьогоднішній день не спостерігається дефіцит квитків

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«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 22 літні поїзди до моря.

«На сьогоднішній день не спостерігається дефіцит квитків. У наявності місця у всіх напрямках. Але «Укрзалізниця» постійно моніторить попит та продовжує роботу з призначення додаткових поїздів у популярних напрямках, а також «дитячих» поїздів для перевезення груп дітей триває», – заявили в «Укрзалізниці».

Відкритий продаж на такі поїзди:

  • Новоолексіївка – Харків;
  • Покровськ – Новоолексіївка;
  • Київ – Бердянськ;
  • Жмеринка – Київ – Генічеськ;
  • Київ – Херсон;
  • Миколаїв – Київ;
  • Одеса – Житомир;
  • Львів – Херсон;
  • Одеса – Київ;
  • Дніпро, Кривий Ріг – Генічеськ;
  • Генічеськ – Івано-Франківськ;
  • Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ;
  • Суми – Одеса;
  • Харків – Бердянськ;
  • Харків – Київ – Одеса;
  • Одеса – Харків;
  • Харків – Генічеськ;
  • Чернівці – Генічеськ;
  • Львів – Одеса (№ 168/167);
  • Львів – Одеса (№ 170/169);
  • Івано-Франківськ – Бердянськ;
  • Ковель – Київ – Одеса.

Крім того, до Херсона продовжений маршрут поїзду Київ – Кривий Ріг.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».

У 2018 році «Укрзалізниця» перевезла поїздами далекого сполучення 55,9 мільйона пасажирів, що майже на 4 мільйони більше показника попереднього року.

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