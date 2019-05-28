«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 22 літні поїзди до моря.

«На сьогоднішній день не спостерігається дефіцит квитків. У наявності місця у всіх напрямках. Але «Укрзалізниця» постійно моніторить попит та продовжує роботу з призначення додаткових поїздів у популярних напрямках, а також «дитячих» поїздів для перевезення груп дітей триває», – заявили в «Укрзалізниці».

Відкритий продаж на такі поїзди:

Новоолексіївка – Харків;

Покровськ – Новоолексіївка;

Київ – Бердянськ;

Жмеринка – Київ – Генічеськ;

Київ – Херсон;

Миколаїв – Київ;

Одеса – Житомир;

Львів – Херсон;

Одеса – Київ;

Дніпро, Кривий Ріг – Генічеськ;

Генічеськ – Івано-Франківськ;

Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ;

Суми – Одеса;

Харків – Бердянськ;

Харків – Київ – Одеса;

Одеса – Харків;

Харків – Генічеськ;

Чернівці – Генічеськ;

Львів – Одеса (№ 168/167);

Львів – Одеса (№ 170/169);

Івано-Франківськ – Бердянськ;

Ковель – Київ – Одеса.

Крім того, до Херсона продовжений маршрут поїзду Київ – Кривий Ріг.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».

У 2018 році «Укрзалізниця» перевезла поїздами далекого сполучення 55,9 мільйона пасажирів, що майже на 4 мільйони більше показника попереднього року.