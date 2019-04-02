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02 Квітень 2019, Київ 23:11
Новини | Суспільство

В «Укрзалізниці» очікують, що регулярне сполучення Кошице – Мукачево буде у червні

Собор Святої Єлизавети у словацькому місті Кошице, куди, як очікують в «Укрзілізниці», вже невдовзі можна буде дістатися поїздом із Закарпаття

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2 квітня відбувся тестовий рейс рейкового автобуса сполученням Кошице – Мукачево, а регулярні поїздки очікуються вже у червні поточного року, повідомив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«З українського вокзалу до Словаччини можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за 4 години. Маршрут наступний: Кошице – Чієрна над Тисою – Чоп – Мукачево», – повідомив Кравцов.

В «Укрзалізниці нагадали», що торік євроколією запустили рейс до угорського Будапешта.

«Укрзалізниця»: тестовий рейс за маршрутом Мукачево – Кошице поїде 2 квітня
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«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».

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