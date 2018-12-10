У першому рейсі з Мукачева до Будапешта поїхали 10 пасажирів – залізничники

У першому рейсі з міста Мукачева на Закарпатті до угорського Будапешта поїхали 10 пасажирів, розповів голова профспілкової організації Львівської залізниці Ярослав Афтанас у коментарі агентству «Укрінформ».

«Потяг сполученням Мукачеве-Будапешт вперше стартував сьогодні з Мукачева о 12:30 за київським часом. Наразі за цим сполученням курсуватиме один вагон – це робота в тестовому режимі, поки сторони зможуть відслідкувати попит. Сьогодні першим рейсом потягу з Мукачева відправилося 10 пасажирів», – заявив Афтанас.

За його словами, якщо за кілька тижнів стане зрозуміло, що попит на цей потяг є, і він стабільний, залізничники додадуть ще один або два вагони.

Потяг між Мукачевим і Будапештом розпочав свій рух 9 грудня. За даними «Укрзалізниці», він вирушає з Будапешта о 7:23, а до Мукачева прибуватиме о 15:20. З України потяг відправлятиметься о 12:30, у Будапешті він буде о 18:37. Квиток коштуватиме близько 23 євро.