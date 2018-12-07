Поїзд «Мукачево-Будапешт» вирушить у перший рейс 9 грудня

Перший рейс поїзда «Мукачево-Будапешт» відбудеться 9 грудня. Про це повідомив глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорським залізницям. Ми зі свого боку збудували окрему платформу, відремонтували колію, засоби сигналізації та зв’язку», – зазначив Кравцов.

Потяг вирушатиме з Будапешту о 7:23, а до Мукачева прибуватиме о 15:20. З України потяг відправлятиметься о 12:30, у Будапешті він буде о 18:37. Квиток коштуватиме близько 23 євро.

«Наразі ведемо переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги», – зазначив Кравцов.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Через це Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.

Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.