«Укрзалізниця» другий день поспіль заявляє про рекордні продажі квитків

«Укрзалізниця» 5 грудня продала рекордну кількість квитків – 347 тисяч, повідомила прес-служба компанії.

Понад 64% із загальної кількості реалізованих квитків, або 221 тисячу, становили проїзні документи, куплені через інтернет.

Напередодні «Укрзалізниця» заявляла про рекордну кількість проданих квитків 4 грудня. Того дня їхнє число сягнуло 244 тисяч. Це сталося після того, як вдень компанія відкрила продаж квитків на поїзди, які відправляються після 20 грудня.

Це спровокувало навантаження на сервіс для бронювання квитків «Укрзалізниці» у шість разів і призвело до перебоїв у роботі сайту.