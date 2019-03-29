В «Укрзалізниці» планують придбати 3 тисячі пасків безпеки для пасажирів верхніх полиць

В «Укрзалізниці» повідомили, що цьогоріч компанія закупить для пасажирів залізниці 3 тисячі пасків безпеки, призначених для полиць у вагонах, де немає захисних дуг.

«Ремені безпеки видаються на верхню полицю, не обладнану дугами. Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда», – йдеться в Twitter-повідомленні перевізника.

Згідно з правилами користування залізничним пасажирським транспортом в Україні, провідник зобов’язаний надати пасажирові ремені безпеки для другої (верхньої) полиці у разі потреби.

Раніше сьогодні в «Укрзалізниці» також нагадали, що у зв’язку з переведенням годинників в ніч на 31 березня час відправлення та прибуття в залізничних квитках указаний уже з урахуванням цих змін.