«Змотуємося»: в «Укрзалізниці» анонсували заміну килимів у вагонах

В «Укрзалізниці» повідомили про намір замінити килимове покриття у вагонах на шумоізоляційне покриття, повідомив очільник залізничного відомства Євген Кравцов.

«Цього року з заводу ми отримаємо 40 нових вагонів. Вони будуть без звичних різнокольорових доріжок і розкритикованого пасажирами лінолеуму. Замість них – суцільне шумоізоляційне покриття для підлоги», – написав Кравцов у Facebook.

За його словами, замінити всі килими одразу – це питання «чималої» ціни, втім перші 10 вагонів без них будуть готові вже цього місяця.

В «Укрзалізниці» назвали плановану заміну підлогового покриття у вагонах «антикилимовою операцією».

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.