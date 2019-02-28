«Укрзалізниця» включила до поїзда «Чотири столиці» 2 плацкартні вагони

«Укрзалізниця» повідомила, що з 2 березня в складі поїзда «Чотири столиці» № 31/32 Київ – Рига курсуватимуть два плацкартні вагони, вартість проїзду в яких буде значно нижчою, ніж у купейних.

«Загалом у складі поїзда буде 5 купейних вагонів, 2 плацкартні та один СВ. Вартість квитка в плацкартному вагоні з урахуванням комплекту постільної білизни станом на 28 лютого 2019 року на поїзд № 31 становить у сполученні Київ – Рига – 1415,55 гривні, Київ – Вільнюс – 1065,50 гривень, Київ – Мінськ – 805,20 гривень. Для порівняння: вартість проїзду в купейному вагоні в сполученні Київ – Рига становить 2164 гривні, а у вагоні СВ – 4283», – йдеться в повідомленні на сайті залізничного перевізника.

В «Укрзалізниці» пояснили, що тарифи на перевезення пасажирів залізницею у міжнародному сполученні встановлює кожна з держав по своїй території.

Поїзд «Чотири столиці» курсує з 28 вересня 2018 року.

За даними «Укрзалізниці», найбільше пасажирів цим поїздом прямує до Латвії і Литви, менше – до Білорусі.