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22 Лютий 2019, Київ 15:25
Новини | Суспільство

До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 17 додаткових поїздів

Курсуватимуть поїзди з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та в інших напрямках

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До Міжнародного жіночого дня 8 березня «Укрзалізниця» призначила 17 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках. Як повідомляє сайт залізничного перевізника, курсуватимуть вони з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та в інших напрямках.

«Робота з призначення додаткових поїздів триває», – повідомили в «Укрзалізниці», виклавши на сайті для ознайомлення перелік додаткових потягів з напрямком і часом відправлення-прибуття.

Загалом цьогоріч в Україні передбачені 9 офіційних вихідних
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Міжнародний жіночий день 8 березня є вихідним в Україні, тому дні з п’ятниці, 8-го до неділі, 10-го березня 2019 року будуть неробочими.

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