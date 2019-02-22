До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 17 додаткових поїздів

До Міжнародного жіночого дня 8 березня «Укрзалізниця» призначила 17 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках. Як повідомляє сайт залізничного перевізника, курсуватимуть вони з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та в інших напрямках.

«Робота з призначення додаткових поїздів триває», – повідомили в «Укрзалізниці», виклавши на сайті для ознайомлення перелік додаткових потягів з напрямком і часом відправлення-прибуття.

Міжнародний жіночий день 8 березня є вихідним в Україні, тому дні з п’ятниці, 8-го до неділі, 10-го березня 2019 року будуть неробочими.