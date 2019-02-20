«Укрзалізниця» анонсувала поїзд з Мукачева до Словаччини

«Укрзалізниця» анонсувала поїзд з Мукачева на Закарпатті до словацького міста Кошице.

«Ми поки обережні в датах, але попередні домовленості такі: вже у червні «Укрзалізниця» запустить поїзд Мукачево – Кошице. Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців – 2 квітня. Поїзди будуть формування наших колег зі Словаччини, час в дорозі – близько 4 годин», – написав голова «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Facebook.

Він нагадав, що наприкінці 2018 року євроколією запустили рейс до угорського Будапешта.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».