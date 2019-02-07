Поїзд зі Львова до Москви більше не курсуватиме щодня – «Укрзалізниця»

З 31 березня поїзд Львів ­– Ковель – Москва (№78/73, 74/73) курсуватиме рідше – по непарних числах місяця замість щодня, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Також з 25 лютого буде зменшено періодичність курсування поїзда №20/19 Харків – Москва», – додали в залізничному відомстві.

В «Укрзалізниці» нагадали, що 5 лютого зменшили періодичність курсування поїздів Одеса – Москва та Хмельницький – Москва.

«Оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами. Так, у 2018 році Укрзалізниця перевезла в сполученні з Росією 772,9 тисяч пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у 2017 році. Як свідчить статистика, починаючи з кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до країн Європи», – йдеться в повідомленні.

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Торік вже були скасовані прямі поїзди та причіпні вагони до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

Днями міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що «Укрзалізниця» вдвічі скорочує курсування потягів до Росії через зменшення попиту на такі поїздки.