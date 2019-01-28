«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди до 8 березня

«Укрзалізниця» повідомляє про призначення семи додаткових поїздів на вихідні до 8 березня.

«Зокрема, додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро, №163/164 Харків – Київ та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 і 10 березня. Додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ курсуватиме з Миколаєва 6 та 10 березня, а з Києва 7 та 11 березня. Поїзд № 281/282 Дніпро – Київ відправлятиметься з Дніпра 6 березня, а з Києва 11 березня», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» додали, що планують призначити на вказаний період ще низку додаткових поїздів.

Міжнародний жіночий день – щорічне свято, започатковане на початку ХХ століття як пролетарське феміністське свято Міжнародний день жінок-робітниць. З 1977 року за рішенням ООН цей день має назву Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

В Україні – це вихідний день. Цього року він припадає на п’ятницю.