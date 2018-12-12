«Укрзалізниця» запускає новий поїзд до Перемишля

«Укрзалізниця» від 20 грудня цього року запускає новий поїзд № 90/89 Львів – Перемишль. Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку і почне перевозити пасажирів уже під час цьогорічних свят: з 20 грудня по 7 січня, повідомляє прес-служба залізниці.

Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 і прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд буде їхати о 16:00 і прибуватиме до Перемишля о 17:46.

Поїзд складатиметься з шести купейних вагонів із місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду – близько 253 гривень, уточнили в «Укрзалізниці».

Раніше цього місяця в «Укрзалізниці» повідомляли, що серед міжнародних маршрутів найпопулярнішим напрямком залишається Київ – Перемишль. Загалом за 11 місяців цього року «Укрзалізниця» перевезла майже 300 тисяч пасажирів до Перемишля проти 150 тисяч пасажирів – показника 11 місяців минулого року.