«Укрзалізниця» запускає новий маршрут до Польщі

«Укрзалізниця» запускає маршрут із Києва до польського міста Вроцлава.

У компанії повідомили, що безпересадковий вагон «Київ – Вроцлав» у складі поїздів № 749/51-52/750 почне відправлятися зі столиці України з 8 грудня щоденно о 14:07 та прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25.

У зворотному напрямку вагон відправлятиметься о 16:30 та прибуватиме до Києва наступного дня о 17:14. Нові безпересадкові вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків та Люблинець, заявили в «Укрзалізниці».

«За 11 місяців цього року «Укрзалізниця» перевезла 389,1 тис. пасажирів до країн ЄС – це майже у 2 рази перевищує відповідні показники минулого року, загалом перевезли на 184 тис. пасажирів більше», – сказав в.о. голови компанії Євген Кравцов.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішим напрямком залишається «Київ – Перемишль».