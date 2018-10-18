«Укрзалізниця» показала ліврею для відремонтованих пасажирських вагонів

«Укрзалізниця» тестує нову ліврею для відремонтованих пасажирських вагонів, повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов у Facebook.

«Так будемо їх фарбувати після капітально-відновлювального ремонту та ті, що вже будують для залізниці на заводах. Для пасажирів це також буде своєрідним маркером – такі вагони буде видно відразу», – написав Кравцов.

Він зазначив, що «Укрзалізниця» встановлюватиме у вагонах індивідуальне регулювання повітря в кожному купе.

За словами Кравцова, із початку року компанія відремонтувала 46 пасажирських вагонів, до грудня вона планує відновити ще 53. Також в «Укрзалізниці» очікують, що «за кілька місяців» поповнять парк першими новими вагонами виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».