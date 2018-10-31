«Укрзалізниця» стала приватною, але лишається в державній власності

Зміна типу акціонерного товариства «Українська залізниця» з публічного на приватне не позначиться на формі власності компанії – вона лишається державною. Таке роз’яснення оприлюднила прес-служба «Укрзалізниці».

«Зі зміною правового статусу «Укрзалізниці» з публічного на приватне акціонерне товариство 100% акцій, як і раніше, належать державі і заборонені для відчуження. Ми мали ситуацію, коли формально акціонерне товариство мало ознаки приватного, а значилося в державному реєстрі як публічне. Тепер цю невідповідність усунуто», – цитують у заяві виконувача обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

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Згідно з пунктом 15-2 частини 1 статті 2 закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство – це акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Таким чином, зміна типу товариства має на меті лише привести статут держпідприємства у відповідність до змін у законах, які регулюють діяльність акціонерних підприємств, зазначено в заяві.

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Кравцов сподівається, що зміна типу акціонерного товариства дозволить «Укрзалізниці» користуватися простішим підходом до регулювання, збільшити довіру інвесторів та вибудувати чітку систему управління.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів змінив тип акціонерного товариства «Українська залізниця» з публічного на приватний – таке рішення уряд ухвалив 31 жовтня.