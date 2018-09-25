Із 30 вересня поновлюється прямий поїзд Київ-Лисичанськ 

Прямий поїзд Київ-Лисичанськ, який був скасований 10 грудня 2017 року, повернуть на маршрут з 30 вересня 2018 року. Він курсуватиме через день: у парні дні – з Києва до Лисичанська, а у непарні – у зворотньому напрямку. Про це повідомляє Луганська обласна адміністрація.

«З 30 вересня 2018 року знову курсуватимуть поїзди № 19 «Київ-Лисичанськ», по парних днях, та № 20 «Лисичанськ-Київ» – по непарних. З Києва потяг рушатиме о 21 годині 48 хвилин, з Лисичанська – о 20 годині 28 хвилин, час у дорозі – 11 годин 48 хвилин, – йдеться у повідомленні. – Час відправлення та прибуття зручний і для службовців, які направляються до столиці у відрядження, й для наших громадян з непідконтрольних територій, що подорожують Україною та мають встигнути перетнути КПВВ «Станиця Луганська» і дістатися Лисичанська».

Квитки на потяг Лисичанськ-Київ та у зворотньому напрямку вже є у продажу на сайті «Укрзалізниці» з 30 вересня. Поїзд сформований лише з купейних та люкс-вагонів.

Як писав проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, жителі Луганської області постійно нарікали на незручне транспортне сполучення з Києвом: після скасування прямого маршруту «Укрзалізниця» запровадила поїзд Лисичанськ-Ужгород, крім нього, існував поїзд Лисичанськ-Хмельницький, який також проходив через Київ, але графіки руху були незручними.

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Крім того, на потяги у луганському напрямку складно придбати квитки: область практично не має альтернативного сполучення з центром країни. Після скарг графік руху поїздів у січні 2018 року відкорегували, але несуттєво.