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На Луганщине просят «Укрзалізницю» вернуть прямой рейс на Киев. Многих людей не устраивают те маршруты, которые остались в регионе после декабря прошлого года. Тогда перевозчик убрал прямой поезд Лисичанск-Киев, а вместо него ввел маршрут Ужгород-Лисичанск, который едет, в том числе, и через столицу. Однако в области считают существующие маршруты недостаточными. У людей часто возникают проблемы с покупкой билетов. К тому же, есть множество вопросов к качеству подвижного состава. В «Укрзалізниці» же считают, что у жителей Луганской области есть все возможности добираться, как в столицу, так и многие другие города Украины.

Преподаватель Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Валентина Леснова живет и работает в Старобельске. Часто ей по работе приходится ездить в Киев. До декабря прошлого года такие поездки особой проблемы не представляли, так как был прямой поезд Лисичанск-Киев. Но его «Укразализниця» убрала, дав в замен поезд Ужгород-Лисичанск, который проезжает через Киев. Однако пользоваться им практически невозможно, говорит Валентина Леснова.

Если ехать из Луганской области, то в столицу он прибывает около 11 вечера. В обратную сторону еще хуже. Ближайшая к Старобельску станция находится в Сватово. Но поезд прибывает туда в 2 часа ночи. И уехать оттуда в такое время просто нечем. Есть второй поезд, проходящий через Киев, – Хмельницкий-Лисичанск. Но тут всплывает вторая проблема – билеты. Любую поездку нужно планировать минимум за две недели. Но даже в таком случае билетов можно не достать. Валентине Лесновой в начале июня нужно будет ехать в Киев. А проблемы с билетами есть уже сейчас.

«Вот только сегодня появились билеты на 2-3-е число. Вот прямо сейчас я открываю – на 3 июня по направлению Киев-Сватово 1 билет в купе, 1 билет в люксе и 13 билетов в плацкарте. Еще вчера этих билетов не было вообще», – рассказывает Валентина Леснова.

По ее словам, проблемы с поездами есть во многих регионах. Но там есть хоть какие-то другие варианты – «Интерсити», автобусы. Для Луганской же области поезд – единственный вариант добраться до столицы.

Ехать в Луганскую область или дорого, или неудобно – жительница Ивано-Франковска

Есть вопросы по транспортному сообщению не только у самих жителей региона, но и у тех, кто сюда едет из других областей. Переселенка Наталья уже 3 года живет в Ивано-Франковске. И в этом году впервые решила приехать на Луганщину повидаться с близкими и друзьями. Вариантов ехать было несколько, но все они либо дорогие, либо неудобные.

С маленьким ребенком это неудобно. Думаю, что и без ребенка это не очень приятно

«Очень нелегко добраться. Когда я планировала эту поездку, у меня было три варианта. Ехать прямым поездом из Ивано-Франковска до Харькова. Поезд фирменный. Только купе и люкс. Билеты от 800 гривен. Учитывая, что едем семьей и в две стороны, то очень дорого. Плюс еще нужно от Харькова как-то сюда ехать. Можно ехать из Львова. Там мы укладываемся в бюджет. Но, поезд из Ивано-Франковска во Львов приходит в 12 ночи. А на Лисичанск отправляется в 2 часа ночи. С маленьким ребенком это неудобно. Думаю, что и без ребенка это не очень приятно», – рассказала Наталья.

Третий вариант – ехать из Ивано-Франковска до Хмельницкого на автобусе. А оттуда уже на прямом поезде до Лисичанска. Но этот вариант также дорогой из-за цен на проезд в автобусе.

С Луганской областью «Укрзалізниця» работает по остаточному принципу – Денищенко

Обращений и просьб увеличить количество маршрутов до Луганской области и улучшить качество подвижного состава к руководству «Укрзалізниці» было множество, говорит местный активист Денис Денищенко. Только он отправлял около 10 таких обращений. Но в ответ, по его словам, всегда приходили только отписки. В них говорилось, что пока такой возможности в «Укрзалізниці» нет.

Возникает вопрос, почему глава «Укрзалізниці» по сути обманывает нас

«Глава «Укрзалізниці» ответил, что у него нет возможности запустить новые поезда на Луганщину. И не то, что новые. Вообще никаких нет. Хотя потом в течение 3 месяцев он запустил как минимум 2 новых поезда в Донецкую область. Возможно, где-то и по Украине запустил. Поэтому возникает вопрос, почему глава «Укрзалізниці» дает некорректные ответы и по сути обманывает нас – граждан Украины?» – говорит Денис Денищенко.

Также, по его словам, проблемы с логистикой усугубляют экономическое состояние в регионе. Представители международных организаций и потенциальные инвесторы зачастую не хотят ехать в регион именно из-за проблем с транспортом.

Движение поездов на Луганщину Радио Донбасс.Реалии подробно обсудило с исполняющим обязанности главы правления компании «Укрзалізниця» Евгением Кравцовым. Он считает, что у жителей Луганской области есть все возможности добираться, как в столицу, так и во многие другие города Украины. В частности, через Киев едет сразу два проходящих поезда. График их движения обсуждался с руководством области, и время прибытия одного из поездов изменяли на более удобное. Что же касается отсутствия в регионе высокоскоростных поездов, то это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры. Были планы ее развить, но из-за вооруженного конфликта пока этот вопрос отложили.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)