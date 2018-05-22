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После оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей «Укрзалізниця» потеряла контроль над частью железнодорожной инфраструктуры Украины. Теперь добраться в Лисичанск и Мариуполь намного сложнее. Когда составят удобный график поездов для Луганской области и Восточного региона в целом? Подорожают ли билеты? И что потеряла украинская железная дорога в связи с оккупацией части Донбасса? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии исполняющий обязанности главы правления компании «Укрзалізниця» Евгений Кравцов.

– Евгений, вы выходите на прямой контакт с пассажирами? Существует ли какая-то коммуникация?

– Если говорить о системной коммуникации компании в целом, то у нас есть работающая «горячая линия». Кроме того, мы сейчас работаем над созданием полноценного колл-центра для получения обратной связи по качеству предоставляемых услуг и проблемах.

Что касается меня лично, разумеется есть дни приема граждан, также я очень часто лично инспектирую экипировку поездов, отправления их в рейс непосредственно на вокзале, когда выполнены все работы. При этом всегда общаюсь с пассажирами, чтобы понять какие услуги сейчас являются востребованы для клиентов «Укрзалізниці».

– Если говорить по Донбассу, есть два обсуждаемых направления: Луганская область, Лисичанск и Мариуполь. В Мариуполе проходил последний фестиваль «ГогольFest». Он привлек внимание и больше расширил проблему сообщения с этим городом. Туда ходит только два поезда, билеты нужно покупать заранее. Почему так?

– Ранее практически все железнодорожное сообщение с Мариуполем осуществлялось по линии через Волноваху на Донецк, там была высококлассная современная двухпутная линия.

К сожалению, сейчас мы временно не контролируем территорию, по которой проходил этот маршрут. В частности, и Донецкий узел. Поезда направляются через Приднепровскую железную дорогу по переходу «Волноваха – Камыш-Заря – Пологи». Это – однопутный участок, который достаточно много лет практически не эксплуатировался. Там ходило по несколько грузовых поездов в неделю и было небольшое пригородное сообщение.

Несколько лет назад, когда этот участок начал эксплуатироваться для сообщения с Мариуполем, уровень пропускной способности – количество поездов, которые могли пройти в день, составляло до 10. На начало прошлого года там проходило 12-13 грузовых поездов в сутки, плюс пассажирские.

Сегодня мы смогли поднять количество до 22-24 грузовых поездов и планируем выйти на 26-28 до конца года.

Почему я так много говорю о грузовых перевозках? Мариуполь – прежде всего, это крупный индустриальный город Украины. Он требует каждодневного серьезного обеспечения материалами, сырьем. Год назад предприятия, которые работали в этом регионе, не могли запуститься на полную мощность, поскольку не было достаточного подвоза сырья. Использование другого транспорта было либо дороже, либо сильнее портило состояние дорог. Сегодня мы смогли перевести весь груз на железнодорожный транспорт.

– То есть, третий пассажирский поезд не помещается по пропускной способности?

– Пока что да. Есть задача – обеспечить необходимый минимум пассажирского сообщения. Сегодня высокий спрос на сообщение Киев-Мариуполь, есть спрос на сообщение Львов-Мариуполь, на прицепные вагоны. Видим, что необходимо расширять сообщение с Киевом.

У нас план – прежде всего, до конца года увеличить пропускную способность в Мариуполь и сократить время движения поезда

У нас план – прежде всего, до конца года увеличить пропускную способность в Мариуполь и сократить время движения поезда. И со следующего года рассматривать новый зимний график и возможность дополнительных поездов. Возможно, не каждый день, в зависимости от того, какой будет спрос.

Мы должны соблюдать баланс, чтобы обеспечивать работу предприятий и спрос со стороны пассажиров.

– Давайте поговорим о Луганской области. Были отменены два удобных для области поезда. Есть два поезда через Киев, и это единственный способ добраться до столицы. Любую поездку нужно планировать минимум за две недели. Что мешает сделать удобный график для Луганской области?

– График по сообщению старого маршрута Лисичанск-Киев дублируется поездом Хмельницкий-Лисичанск. Мы сделали поезда длиннее, чтобы связать жителей Восточной Украины со всей Украиной, а не только с Киевом.

Это дает возможность тем же количеством подвижного состава предоставить услугу большему количеству пассажиров. Когда поезда обслуживают не отдельные линии, а более длинные перегоны.

Вопрос, связанный с неудобством прибытия Лисичанск-Киев поездов, оговаривали с главой области, и после этого изменили график поезда Хмельницкий-Лисичанск.

Были планы развития инфраструктуры Донецк-Луганск и скоростного движения, но пока мы вынуждены их отложить

Что касается транспортной обстановки между Луганской и Донецкой областями. «Интерсити-плюс» и раньше курсировал до Донецка, в Луганске была менее развита железнодорожная инфраструктура. Были планы развития инфраструктуры Донецк-Луганск и скоростного движения, но пока мы вынуждены их отложить.

– И все же, почему нет поезда Киев-Лисичанск?

– Есть два поезда, которые курсируют между Киевом и Лисичанском, мы используем проходящие поезда, чтобы были более длинные плечи обслуживания.

– Если говорить об инфраструктуре в ОРДЛО. У вас есть какие-то данные, какая там ситуация и насколько это работает?

– По неподтвержденным данным, там осуществляется какое-то движение в малом объеме, в значительной степени нарушаются технические нормы по эксплуатации инфраструктуры. Те места, где работа идет, состояние крайне негативное. Оценка очень приблизительная, но для нормального восстановления инфраструктуры в регионе в целом может понадобиться не один десяток миллиардов гривен.

– Кроме вагонов, Украина потеряла важное предприятие «Лугансктепловоз», которое производило тепловозы. Откуда сейчас берутся тепловозы для поездов?

– К сожалению, это катастрофическая потеря для нашего транспортного сектора. За несколько лет отсутствия этого предприятия в производственном цикле в Украине мы достаточно серьезно потеряли свой потенциал и качество подвижного состава в разрезе тепловозов.

Насколько известно, сейчас «Лугансктепловоз» полностью разрушен или разукомплектован, предприятия как такового не существует.

Мы были вынуждены искать новый подход части обновления тепловозного парка. Одним и решений стало стратегическое партнерство с американской компанией General Electric с этого года.

– Что будет со стоимостью билетов в 2018 году? Будет ли она меняться?

В этом году уже первый этап вводится в действие – индексация проезда на 12%, мы планируем провести второй этап до конца этого года

– В этом году уже первый этап вводится в действие – индексация проезда на 12%, мы планируем провести второй этап до конца этого года. Это вызвано тем, что последние три года цена не менялась и стоимость проезда в поезде часто дешевле, нежели в автобусе, что не совсем правильно с точки зрения работы инфраструктуры в целом. Индексация будет касаться всех категорий вагонов.

– По вашей личной оценке, что хорошего произошло в вашей отрасли за тот период, как вы возглавляете «Укрзалізницю»?

Впервые за многие годы «Укрзалізниця» финансово дала позитивный результат и вышла из дефолта

– Впервые за многие годы «Укрзалізниця» финансово дала позитивный результат и вышла из дефолта.

Мы начали системно вкладывать в обновление, до этого занимались текущими ремонтами, латали дыры. Мы становимся прозрачными и идем по пути комплексного обновления.

Мы повернулись лицом к пассажирам, запустили большую программу обновления парка вагонов. В прошлом году мы построили, закупили и модернизировали больше 50 вагонов. В этом году планируем обновить больше 200 вагонов. Мы стараемся искать механизмы коммуникации «Укрзалізниці» как компании и ее клиентов.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)