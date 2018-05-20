«Укрзалізниця»: швидкісну лінію між Києвом і «Борисполем» збудують до 1 грудня

Швидкісну лінію залізничного сполучення між Києвом та міжнародним аеропортом «Бориспіль» збудують до 1 грудня, заявив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Важкий строк, але до 1 грудня об’єкт буде зданий. Будівництво розпочали. Зараз фінально погоджуємо вигляд станції», – цитує Кравцова прес-служба уряду.

У лютому Кабінет міністрів підтримав будівництво лінії швидкого залізничного сполучення між Києвом та «Борисполем». Прем’єр Володимир Гройсман стверджував, що сполучення дозволить дістатися зі столиці до аеропорту за 35 хвилин. Він зазначив, що загальна вартість проекту оцінюється в 600-800 мільйонів гривень.