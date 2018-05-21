Перші американські локомотиви Україна отримає до кінця року – «Укразалізниця»

Перші 30 локомотивів американської корпорації General Electric «Укрзалізниця» отримає до кінця 2018 року, заявив в ефірі Радіо Свобода виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Таким чином Україна компенсує втрату підприємства «Луганськтепловоз», який був захоплений підтримуваними Росією бойовиками з угруповання «ЛНР».

«Одним із рішень стало стратегічне партнерство з американською корпорацією General Electric, яке ми розпочали на початку цього року, і вже плануємо, що отримаємо перші 30 локомотивів до кінця цього року», – сказав Кравцов в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Втрата «Луганськтепловозу» стала катастрофічною для транспортного сектора країни.

«Луганськтепловоз» був ключовим підприємством у циклі не тільки виробничому, а й у галузі капітального ремонту наших тепловозів. Змушений констатувати, що за кілька років відсутності цього підприємства у виробничому циклі України ми досить серйозно втратили свій потенціал»,– зазначив очільник відомства.

За словами Кравцова, «Луганськтепловоз» повністю зруйнований і розукомплектований, оцінити можливість його відновлення можна буде тільки після деокупації підконтрольного угрупованню «ЛНР» Луганська.

23 лютого «Укрзалізниця» й американська корпорація General Electric підписали договір про модернізацію українського локомотивного парку та поставку нових локомотивів. General Electric має виробити понад 200 нових локомотивів для української залізниці. Президент України Петро Порошенко зазначив, що сума угоди – 1 мільярд доларів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

ПАТ «Луганськтепловоз» – підприємство в Луганську, що виготовляло тепловози, поїзди та електропоїзди.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».