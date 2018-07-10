«Укрзалізниця» анонсує запуск сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль» через 144 дні

У компанії «Укрзалізниці» анонсують запуск швидкісного сполучення між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» через 144 дні. Про це заявив голова компанії Євген Кравцов.

«Залізничники вже виконали третину робіт: збудували 1400 метрів колії від головної лінії до початку естакади. Ці роботи мали були виконані до 1 серпня, натомість завершені 9 липня. Наступний етап – будівництво естакади. Зараз прокладаємо комунікації, будуємо насип для колії з боку аеропорту та платформу для пасажирів», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

В уряді анонсували, що це будівництво мають завершити до кінця 2018 року. Як заявив прем’єр, необхідно добудувати чотири кілометри шляху. Платформа буде розташована біля терміналу аеропорту, експрес двічі зупинятиметься на шляху до «Борисполя».

Національний проект «Повітряний експрес» – швидкісна залізниця із Києва до аеропорту «Бориспіль», яка мала запрацювати до кінця 2013 року. Реалізацією проекту займалося нині ліквідоване Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, яке тоді очолював Владислав Каськів.

Очікувалася, що швидкісна електричка долатиме відстань від вокзалу «Київ-Пасажирський» до аеропорту Бориспіль за 41 хвилину. Планувалося, що вона йтиме нинішньою залізничною колією до Борисполя, звідки буде прокладена окрема гілка до терміналів аеропорту. Швидкісної електрички до аеропорту досі немає.

Нині українські силовики проводять досудове слідство у кримінальному провадженні за фактом розкрадання 81 мільйона гривень держпідприємства «Повітряний експрес», отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю, ці кошти надавались Україні китайськими партнерами для будівництва залізничного пасажирського сполучення міжнародного аеропорту «Бориспіль» з містом Києвом.