В УЗ назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт

В «Укрзалізниці» назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт. Як повідомив голова компанії Євген Кравцов у Facebook, компанія почала роботи з будівництва 40 кілометрів колії європейського стандарту і, очікується, що перший рейс відбудеться вже в серпні цього року.

Він додав, що українська залізниця не експлуатує потяги для європейських колій, тому «Укрзалізниця» використає угорські поїзди.

Окрім цього, держпідприємство додатково збудує нову платформу довжиною 120 метрів, яка приймати угорський рухомий склад.

Нещодавно в «Укрзалізниці» запустили нову систему прибирання поїздів, а також запровадили можливість для пасажирів з’ясувати, чи є у вагоні потяга кондиціонер, ще на етапі купівлі квитка. А з минулого місяця УЗ запустила послугу повноцінного харчування у поїздах. Від 30 травня ціни на залізничні квитки в Україні піднялися на 12%.