Поїсти в потязі: чим «Укрзалізниця» годуватиме пасажирів

Паста Болоньєзе, чизкейк та кус-кус – ці страви вже з 18 червня зможуть замовити пасажири кількох нічних маршрутів «Укрзалізниці». Поки меню тестове: можна обрати одну страву, або взяти ланч-бокс. Ціна за готовий набір – 95 і 115 гривень, залежно від «начинки». В «Укрзалізниці» упевнені: готові страви можуть стати хорошою альтернативою традиційним домашнім обідам у поїздах – курці-гриль, вареним яйцям та помідорам.

Меню майбутніх обідів «Укрзалізниці» досить обширне. Із перших страв – грибний суп (38 гривень), курячий бульйон (38 гривень) та гаспачо (40 гривень). З часом обіцяють додати і традиційний український борщ.

З основних страв – картопляне пюре з куркою (72 гривні), паста болоньєзе (68 гривень) та кус-кус із овочами (38 гривень). Також можна замовити сендвічі (з куркою та салями – по 42 гривні) та різноманітні десерти (шматок торту чи брауні – по 37 гривень, кокосове печиво – 39 гривень, круасан із солодкою начинкою – 18 гривень).

Серед напоїв – різноманітні концентровані чаї (35 гривень), натуральна кава (20 гривень), газовані напої (від 18 гривень за склянку). На упаковках зазначатимуть калорійність страв.

Для сніданків – окреме меню. На вибір вівсяна каша з сумішшю сухофруктів чи рисова каша з родзинками (по 29 гривень), сирники з журавлиним джемом (59 гривень), йогурт та кефір (по 27 гривень).

Якщо розгубились і не можете обрати, є два варіанти ланч-боксів (95 та 115 гривень). У них, залежно від асортименту – суп, каша, сендвіч, круасан і чай.

Для комфортного обіду можна докупити паперові хустинки (7 гривень за упаковку), трубочку в індивідуальній упаковці (1 гривня), туалетне мило (12 гривень), одноразову зубну щітку та пасту (25 гривень) чи набір для гоління (25 гривень).

Ціна/якість

Важливо мати на увазі, що коли в меню йдеться про гаспачо – це не буде холодний суп із свіжих томатів. У випадку всіх перших страв та каш пасажирам пропонують сухі суміші, які слід заливати окропом. Чай також готується з пакетованого концентрату.

Не бачу в меню салатів – їжі, яка підійде і дітям, і людям, що дотримуються дієти. Фрукти також не пропонують, а це ж значно здоровіший перекус, аніж торт

Це меню не на щодень, каже дієтолог Олена Котенко. Хоч купити такий обід простіше та комфортніше, проте традиційна домашня їжа зазвичай корисніша, додає вона.

«Дуже багато простих вуглеводів, скажімо, в кашах, які просто заливаються кип’ятком. Є здоровіша альтернатива – крупи, які варяться і продаються порціями. Знову ж таки, супи з пакетиків мали залишитись в далеких 90-х. Не бачу в меню салатів – їжі, яка підійде і дітям, і людям, що дотримуються дієти. Фрукти також не пропонують, а це ж значно здоровіший перекус, аніж торт. Але для того, щоб готувати з-під ножа, «Укрзалізниці», мабуть, потрібні зовсім інші потужності», – каже експерт.

Не відповідає запропоноване меню і рекомендаціям МОЗ щодо здорового харчування. Відомство радить українцям вживати натуральні овочі, бобові, фрукти, цільні злаки, горіхи, насіння, яйця, нежирне м’ясо, рибу та молочні й кисломолочні продукти.

І уникати частого споживання харчових продуктів та страв із значним вмістом солі, цукру та надмірним вмістом жиру.

Перші враження

Спершу тестові ланч-бокси презентували журналістам.

Проте в мережі ще залишились враження тих, хто тестував попередню версію обідів від Одеської залізниці.

Ланч-бокси зразка 2016 року критикували за те, що в них не було навіть одноразового стакана, в якому можна було б заважити пакетований суп. Проте й ціна була більше, ніж удвічі, меншою – 45 гривень.

Пасажири ж поки не мали нагоди спробувати нові ланч-бокси. Проте в коментарях до новини українці просять звернути увагу на інші невирішені питання подорожей «Укрзалізницею»: відсутність кондиціонування влітку і холодні вагони взимку, брудні вікна та туалети.

Де годуватимуть?

Спершу послугу протестують на чотирьох потягах: № 81 Київ – Ужгород, № 104 Київ – Маріуполь, № 7 Київ – Івано-Франківськ та № 749 Київ – Івано-Франківськ. Це поїзди нічного сполучення.

За кілька тижнів «Укрзалізниця» планує додати нові маршрути.

Як оплатити?

Обід можна буде оплатити відразу при купівлі квитка онлайн чи в касі станції. А можна оплатити й на місці.

Пропонують кілька варіантів: в купе – за телефоном, вказаним у меню, через офіціанта-стюарда або безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе.

Розрахуватись пропонують готівкою і карткою за допомогою терміналів.

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