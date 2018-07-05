Укрзалізниця: рух поїздів на Одещині повністю відновили

В «Укрзалізниці» повідомляють про повне відновлення руху поїздів, обмежене раніше через аварію вантажного поїзда на Одещині.

Як зазначає прес-служби компанії, цієї ночі по непарному шляху перегону проклали нову рейко-шпальну решітку і відкрили для руху непарну колію перегону.

Також повідомляють, що причину аварії встановлять після обстеження пошкодженої колії і вагонів.

3 липня на Одещині зійшов із рейок вантажний потяг, що перевозив зерно й добрива, рух поїздів у напрямку Одеса-Київ зупинили. А згодом пустили в об'їзд, через що потяги прибували із затримкою від трьох до восьми годин.