В Одеській області вагони зійшли з колії – УЗ

На перегоні Іванівка – Веселий Кут в Одеській області 14 вантажних вагонів зійшли з колії, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

У компанії заявили, що через це маршрут руху близько 20 пасажирських поїздів змінили.

Зокрема, мова йде про поїзди сполученням Одеса – Київ, Одеса – Мінськ, Одеса – Москва, Ізмаїл – Київ, Білгород-Дністровський – Чернівці, Одеса – Львів, Одеса – Рахів – Перемишль, Одеса – Ужгород, Одеса – Львів та Одеса – Ковель.

В «Укрзалізниці» повідомили, що вагони були завантажені різними видами вантажу – шротом та прокатом чорних металів. У компанії переконують, що загрози для людей та навколишнього середовища немає.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі».