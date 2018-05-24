«Укрзалізниця» планує повідомляти пасажирам онлайн, чи є у вагоні кондиціонер

Пасажири матимуть можливість з’ясувати, чи є у вагоні потяга кондиціонер, ще на етапі купівлі квитка, інформує «Укрзалізниця» на своєму сайті.

«Тепер у системі онлайн-продажу квитків над зображенням місць з’явилася спеціальна позначка, яка інформує, чи є саме в цьому вагоні кондиціонер. Якщо вона відсутня, значить кондиціонер у цьому вагоні є. Ця інформація буде вказана і в придбаному квитку. Нова опція актуальна для регіональних поїздів і поїздів далекого сполучення», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає «Укрзалізниця», у 2018 році Укрзалізниця планує придбати 54 нові пасажирські вагони та провести капітально-відновлювальний ремонт 150 вагонів. Усі вагони будуть обладнані системами кондиціонування повітря, обіцяють на підприємстві.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».