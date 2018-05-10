«Укрзалізниця» планує встановити відеоспостереження в оновлених вагонах

«Укрзалізниця» планує встановити відеоспостережння в пасажирських вагонах, де відбувся капітально-відновлювальний ремонт, інформує прес-служба компанії.

«Система відеоспостереження має складатися з трьох відеокамер і монітора. Відеокамери планується встановити з двох боків коридору вагона та в тамбурі. Монітор для спостереження буде встановлений у службовому купе провідника», – заявили в компанії.

В «Укрзалізниці» вважають, що завдяки відеоспостереженню провідник зможе зі службового купе спостерігати одразу за всім вагоном. Окрім того, збережене відео має допомогти розслідувати можливі конфліктні ситуації та посилити контроль над недопущенням перевезення безквиткових пасажирів.

Компанія повідомила, що оголосила в системі ProZorro тендер на закупівлю 100 комплектів систем відеоспостереження. Їх мають передати до кінця 2018 року. Заявки на участь у тендері прийматимуть до 18 травня. Аукціон запланований на 25 червня 2018 року.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».