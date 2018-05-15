«Укрзалізниця» на Трійцю призначила 13 додаткових поїздів

«Укрзалізниця» призначила 13 додаткових поїздів на кінець травня, на свято Трійці.

«Понад 40 тисяч додаткових місць на Трійцю, 27-28 травня. Пасажирам запропоновано більше 70-ти додаткових рейсів. Загалом на Зелені свята призначено 13 додаткових поїздів та додаткові рейси для графікових», – повідомив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Twitter.

За даними компанії, призначили два потяги за напрямком Київ – Львів, по одному за напрямками Київ – Ковель, Київ – Ужгород, Київ – Івано-Франківськ – Рахів, Київ – Хмельницький і в зворотному напрямку Хмельницький – Київ, Київ – Харків, Кременчук – Київ, Вінниця – Суми, Одеса – Харків, Харків – Ужгород, Львів – Дніпро.

Цього року релігійне свято Трійця припадає на неділю, 27 травня, відповідно, наступний день – 28 травня – буде вихідним.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі».