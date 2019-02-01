«Укрзалізниця» планує запустити нові поїзди до ЄС у 2019-му

У 2019 році «Укрзалізниця» планує розширити залізничне сполучення з країнами Європейського союзу, зокрема, запустити поїзди сполученням Київ-Берлін і Мукачеве-Кошице. Про це 31 січня у Києві повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Ми продовжуємо свою політику розширення транспортного сполучення з ЄС», – сказав міністр.

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Минулого місяця в «Укрзалізниці» повідомили, що починаючи з 30 січня, міжнародний поїзд «Чотири столиці» №31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.