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01 Лютий 2019, Київ 12:35
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» планує запустити нові поїзди до ЄС у 2019-му

«Укрзалізниця» планує запустити поїзди з Києва до Берліна і з Мукачева до Кошице (Словаччина)

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У 2019 році «Укрзалізниця» планує розширити залізничне сполучення з країнами Європейського союзу, зокрема, запустити поїзди сполученням Київ-Берлін і Мукачеве-Кошице. Про це 31 січня у Києві повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Ми продовжуємо свою політику розширення транспортного сполучення з ЄС», – сказав міністр.

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Минулого місяця в «Укрзалізниці» повідомили, що починаючи з 30 січня, міжнародний поїзд «Чотири столиці» №31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.

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