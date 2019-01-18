«Укрзалізниця»: поїзд «Чотири столиці» з 30 січня курсуватиме частіше

Починаючи з 30 січня, міжнародний поїзд «Чотири столиці» №31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«При цьому розклад руху не змінюємо», – написав Кравцов у Facebook.

За його словами, про збільшення періодичності курсування поїзда домовилися залізничні адміністрації України, Білорусі, Литви і Латвії, бо таке сполучення користується попитом у пасажирів. «Населеність в напрямку Київ – Рига складає 49%, у зворотному – 40%. Це гарні показники, що говорять про популярність сполучення до європейських столиць та його економічну рентабельність для української залізниці», – каже Кравцов.

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За даними «Укрзалізниці», аналіз пасажиропотоку засвідчив, що найбільше пасажирів цим поїздом прямує до Латвії (45%) і Литви (38%) і менше до Білорусі (17%). Загалом у період з 28 вересня 2018 року по 11 січня 2019 року в обох напрямках поїздом подорожували понад 4,3 тисячі пасажирів.

Поїзд «Чотири столиці» курсує з 28 вересня 2018 року.