У березні в українців буде 11 вихідних

У перший місяць весни в українців буде 11 вихідних днів. Відповідно до урядового рішення, через встановлення як вихідного – Міжнародного жіночого дня – неробочими у березні будуть 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 та 31 числа.

Водночас так, щоб три дні були вихідними поспіль, припадає на період з п’ятниці, 8-го до неділі, 10-го березня.

У 2019 році уряд затвердив 9 офіційних вихідних – 8 березня (Міжнародний жіночий день), 28 квітня (Великдень), 1 травня (День праці), 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), 16 червня (Трійця), 28 червня (День Конституції), 24 серпня (День незалежності), 14 жовтня (День захисника України), 25 грудня (Різдво за юліанським календарем).