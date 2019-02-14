41% українців не планують святкувати День закоханих – опитування

41% українців не планують святкувати 14 лютого День всіх закоханих. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«3% не знають такого свята. Найбільше тих, хто має намір святкувати – на Півдні (59%), в інших регіонах – близько половини. Частіше планують святкувати чоловіки, молодші опитані та незареєстровані подружні пари», – йдеться в повідомленні.

За даними соціологів, для 40% опитаних День Святого Валентина є Днем всіх закоханих. 27% зазначили, що це звичайний день, для 19% – привід привітати близьких. Тільки 8% вважають його святом, що не зрозуміле для традицій та культури України.

«Майже половина опитаних планують дарувати подарунки на День Святого Валентина. 45% – не мають таких намірів», – йдеться в опитуванні.

Опитування проводили методом інтерв’ю з 23 січня до 3 лютого серед 2 тисяч респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності не більше ніж 2,2%.