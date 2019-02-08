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08 Лютий 2019, Київ 13:03
Новини | Суспільство

У День закоханих приймати заяви на шлюб і реєструвати його будуть до кінця доби – Мін’юст

Торік у День всіх закоханих 14 лютого в Україні одружилися 2393 пари

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У День всіх закоханих 14 лютого понад 90 відділів реєстрації актів цивільного стану по всій країні працюватимуть до півночі. Як повідомили у прес-службі Міністерства юстиції, акцію назвали «Кохання поза часом».

«Валентинів день наповнений енергією кохання та романтичного настрою, тому не дивно, що багато молодят обирають саме цю дату для створення своєї сім’ї», – повідомили в міністерстві.

Згідно з повідомленням, також 14 лютого всі охочі зможуть відсвяткувати заручини чи провести обряд ювілейного весілля.

Ілюстраційне фото
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Минулого року 14 лютого в Україні одружилися 2393 пари. Рекордсменом серед міст стала столиця, де шлюб зареєстрували 216 пар.

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