У День закоханих приймати заяви на шлюб і реєструвати його будуть до кінця доби – Мін’юст

У День всіх закоханих 14 лютого понад 90 відділів реєстрації актів цивільного стану по всій країні працюватимуть до півночі. Як повідомили у прес-службі Міністерства юстиції, акцію назвали «Кохання поза часом».

«Валентинів день наповнений енергією кохання та романтичного настрою, тому не дивно, що багато молодят обирають саме цю дату для створення своєї сім’ї», – повідомили в міністерстві.

Згідно з повідомленням, також 14 лютого всі охочі зможуть відсвяткувати заручини чи провести обряд ювілейного весілля.

Минулого року 14 лютого в Україні одружилися 2393 пари. Рекордсменом серед міст стала столиця, де шлюб зареєстрували 216 пар.