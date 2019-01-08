Для подружніх пар з’явилася послуга ювілейних шлюбних церемоній – Мін’юст

Для подружніх пар з’явилася послуга ювілейних шлюбних церемоній, повідомило Міністерство юстиції України.

«Проживши дружно і щасливо зі своїм обранцем 25, а може і 50 років, ви отримаєте можливість повторити обряд і нагадати собі про найщасливіший день вашого життя. Ви знову зможете сказати «так» своїй другій половинці та відчути ті незабутні емоції», – розповіла начальник управління Державної реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту Ірина Дубиківська.

Вона зазначила, що відсвяткувати ювілей шлюбу можна, замовивши у будь-якому ДРАЦСі країни повторну шлюбну церемонію

Згідно з повідомленням, послугу можуть замовляти як сімейні пари, так і їхні рідні. Під час церемонії сімейним парам вручатимуть свідоцтво про шлюб, однак у ньому буде позначка – «повторно».