Найближчими вихідними курсуватиме 120 пар поїздів – УЗ

В «Укрзалізниці» повідомили, що найближчими вихідними Україною курсуватиме 120 пар поїздів, які перевезуть близько 500 тисяч пасажирів. За даними відомства, найбільше мандрівників вирушить до Західної України та півдня країни.

«У період масової, так би мовити, «святкової» міграції українців, концентруємо на цьому свої зусилля та потужності пасажирської кампанії. Знаючи потреби пасажирів, розробляємо графік руху поїздів та схему використання рухомого складу для максимального задоволення попиту на перевезення в ці дні», –​ розповів очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Згідно з повідомленням, 160 тисяч місць організували до Західної України та зворотно, понад 130 тисяч – південь і звідти, 50 тисяч – у донецькому напрямку, 40 тисяч – у харківському.

«Укрзалізниця» до Міжнародного жіночого дня призначила 19 додаткових поїздів, зокрема, з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших міст.

Міжнародний жіночий день 8 березня є вихідним в Україні, тому дні з п’ятниці, 8-го до неділі, 10-го березня 2019 року будуть неробочими.