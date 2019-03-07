Квіти, увага, прикраса, парфуми, вечеря і гроші – соціологи назвали бажані жінками подарунки до 8 березня

Київський міжнародний інститут соціології до Міжнародного жіночого дня 8 березня провів опитування, згідно з яким були визначені 6 найпопулярніших подарунків, які б жінки хотіли отримати до свята. Згідно з опитуванням, це квіти, турбота й увага, ювелірна прикраса, туалетна вода чи парфуми, романтична вечеря і гроші.

«Порівняно з 2018 роком, вдвічі збільшилася кількість жінок, які бажали б отримати турботу і увагу від чоловіків (з 6% до 12%), проте дещо зменшилася кількість бажаючих романтичну подорож у подарунок (з 7% до 5%)», – йдеться в повідомленні КМІС.

За даними соціологів, все ж у топі бажаних подарунків за останні 10 років залишаються квіти, їх цьогоріч бажають отримати 23% жінок, а 32% чоловіків мають намір їх дарувати.

«Порівняно з 2018 роком, жінки значно більше хотіли б отримати у подарунок турботу, увагу та добре слово (було 6% – стало 12%)», – вказали соціологи.

Опитування проводили з 8 до 20 лютого 2019 року методом особистого інтерв’ю серед 2042 респондентів у 110 населених пунктах усіх регіонів, крім окупованих територій. Результати дослідження були оприлюднені 5 березня.

Міжнародний жіночий день 8 березня є вихідним в Україні, тому дні з п’ятниці, 8-го до неділі, 10-го березня 2019 року будуть неробочими.