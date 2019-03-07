8 березня в Україні буде до 15 градусів тепла – синоптики

8 березня в Україні пануватиме хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ, повідомляють синоптики.

За даними Укргідрометцентру, денна температура повітря на більшій частині території країни у п’ятницю коливатиметься в межах від 11 до 15 градусів тепла.

«8 березня буде ще тепліше, до +12+15 градусів, але з невеликим дощем. 9 березня побуде тепла погода, вдень буде ясно. 10 березня похолодає на кілька градусів та піде дощ. Ви тепер все знаєте, пора продумувати плани на вихідні», – повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Міжнародний жіночий день 8 березня є вихідним в Україні, тому дні з п’ятниці, 8-го до неділі, 10-го березня 2019 року будуть неробочими.