Перший день весни в Україні буде холодним, вітряним і з мокрим снігом – синоптики

Календарна весна в Україні почнеться прохолодною, вітряною погодою із помірними опадами у вигляді мокрого снігу, повідомили українські синоптики.

«1 березня – довгоочікувана весна 2019. Але поки що завтра очікуємо невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і в західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5 тепла (вдень у південній частині та на Закарпатті 5-10 тепла)», – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

За його даними, у найближчі вихідні ночі ще будуть морозні, але з початком наступного тижня температурний фон «має тенденцію до підвищення».

Синоптик Наталка Діденко також повідомила, що прохолодну погоду в перший день весни.

«2-3 березня в Україні похолодає, вночі до -4-10 градусів. Проте вже вдень 3 березня почне теплішати. У Києві перше березня буде вітряним, вологим та прохолодним. У денні години 0+2 градуси. У суботу в столиці похолодає до морозу, в ніч на неділю – також буде морозно, а ось вдень 3 березня потепліє до +3+5 градусів. Весна – мінлива, тим і цікава», – написала Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними синоптиків, нинішня прохолодна погода спричинена циклоном з північного сходу.