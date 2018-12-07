2019-й може стати найспекотнішим роком в історії – вчені

Існує величезна ймовірність того, що фаза Ель-Ніньйо вже розпочалася, пробуджуючи екстремальні погодні умови, які й так погіршилися через зміну клімату, та збільшуючи шанси, що 2019 рік буде найспекотнішим в історії людства, попереджають вчені. Про це пише видання National Geographic.

Ель-Ніньйо – це потепління поверхневих вод східної частини Тихого океану. Наслідки Ель-Ніньйо були більш значними в останні роки через глобальне потепління, і ці впливи будуть гіршими, оскільки температури продовжують зростати, повідомляє недавнє дослідження в журналі Geophysical Research Letters.

Чотири найспекотніші роки в історії були у період з 2015-го до 2018 року, що зумовлено збільшенням викидів вуглекислого газу, які також досягли рекордного рівня, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), пише National Geographic.

Потепління у світі означає все більше і більше проявів руйнівної стихії та небезпечних погодних умов, таких як спека, лісові пожежі, засухи, затоплення та нищівні шторми. У 2018 році в Північній півкулі було 70 тропічних циклонів, або ураганів, що більше за середнє значення попередніх періодів, що становило 53, інформує видання.

Потужні та часто рекордні шторми спричинили спустошення, завдали величезних економічних збитків та призвели до втрат людських життів. Теплові хвилі також призвели до вражаючої втрати продуктивності в 2018 році, тому що часто було занадто спекотно не тільки щоб працювати, а й навіть виходити на вулицю, пояснює National Geographic.