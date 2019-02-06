2018-й став четвертим найтеплішим роком за всю історію спостережень – NASA і NOAA

Постійне потепління на великих ділянках суші і океану призвело до того, що 2018 рік став четвертим найспекотнішим за всю історію метеоспостережень, йдеться у звіті NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Минулий рік став наступним після трійки найспекотніших – 2016-го, 2015-го та 2017-го.

«Середня глобальна температура протягом 2018 року було на 1,42 градуса за Фаренгейтом вищою середнього рівня в ХХ столітті… Глобальна середня температура поверхні моря була на 1,19 градуса за Фаренгейтом вища від середньої, в той час, як температура поверхні землі була на 2,02 градуса вищою за середню, що є четвертим за величиною за всю історію спостережень», – йдеться у звіті.

Повідомляється, що значна частина території Європи, Нової Зеландії та деяких частин Близького Сходу і Росії мала рекордно високі температури суші. Ділянки південної частини Тихого океану і північної та південної частин Атлантичного океану також показали рекордно високі температури поверхні моря.

Всесвітня метеорологічна організація (WMO) також раніше прогнозувала, що 2018 рік стане одним із найспекотніших за всю історію метеоспостережень.