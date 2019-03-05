У Києві настала метеорологічна весна – обсерваторія

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що до Києва прийшла метеорологічна весна.

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії 4 березня середньодобова температура повітря у столиці досягла +5,4С. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру, позитивні температури будуть триматися і далі. Це значить, що до Києва завітала метеорологічна весна, цього року на тиждень раніше кліматичної норми», – йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, минула метеорологічна зима тривала з 13 листопада до 3 березня – загалом 111 днів, що на 6 днів довше кліматичної норми.

«Серед зим ХXI століття, вона виявилась четвертою за тривалістю, незважаючи на її загалом несуворість… Мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче мінус 15 градусів, а таких зим у столиці було до цього лише 6 за 139 років спостережень», – вказали експерти.

Напередодні у обсерваторії повідомили, що усі зимові місяці в столиці були теплішими за норму.