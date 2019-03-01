Останній місяць зими у Києві був зовсім не «лютим» – метеорологи

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря лютого 2019 року у Києві склала 0,6 С, що вище за кліматичну норму на 4,8 С.

«Це вже сьомий поспіль лютий, який виявився теплішим за норму. Це дало йому змогу увійти в десятку найтепліших за 139 років спостереження у Києві», – йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії.

За даними метеорологів, найхолодніше було 23 лютого, коли мінімальна температура опустилась до -7,7 градусів морозу, а найтепліше – 28 числа, коли максимальна температура піднялась до +11,2 С.

Календарна весна в Україні почалася прохолодною, вітряною погодою із помірними опадами у вигляді мокрого снігу. Як повідомили українські синоптики, вже у денні години 3 березня в країні почне теплішати.