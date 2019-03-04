Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Березень 2019, Київ 18:52
Новини | Події

На два градуси тепліше за норму – синоптики підбили підсумки зими

Температура минулої зими у Києві склала рівно мінус 2 градуси за Цельсієм, що на два градуси вище за кліматичну норму

Дивитись коментарі

Температура минулої зими у Києві склала рівно мінус 2 градуси за Цельсієм, що на два градуси вище за кліматичну норму, повідомили 4 березня кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними фахівців, усі зимові місяці в столиці були теплішими за норму, але «найбільше відзначився лютий, його місячна температура аж на 4,8°С перевищила норму».

«Найбільш холодним днем зими було 9 січня, коли температура опустилась до мінус 14,4 градуса, а найтеплішим – 28 лютого, коли температура повітря піднялась до +11,2 градуса. За зиму у столиці було встановлено лише один температурний рекорд», – вказують синоптики.

Найбільш несприятливий прогноз для Києва дає Норвезький метеорологічний інститут
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Синоптики попереджають, що зима ще повернеться

А от кількість опадів була майже стандартною: їх випало за зиму 154 міліметри, що склало 105 відсотків від кліматичної норми.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG