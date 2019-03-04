Синоптики попереджають, що зима ще повернеться

Українські та західні синоптики попереджають, що після періоду невластивого для березня тепла в Україну ще може повернутися холод. Найбільш несприятливий прогноз для Києва дає Норвезький метеорологічний інститут, який припускає, що наступної середи, надвечір 13 березня температура впаде до мінус семи градусів за Цельсієм. Днем раніше, 12 березня, температура переходитиме через нуль у бік мінусів, і на цьому тлі будуть опади, дощ переходитиме в сніг.

Американський сайт wunderground.com дає менш радикальний прогноз, згідно з ним, похолодання буде, але до нуля температура опускатиметься лише вночі.

Про похолодання попереджає і український синоптик Наталка Діденко, але вона вказує поки що на зниження температури наприкінці поточного січня, 9 та 10 березня.