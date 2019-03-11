«На дві години швидше»: «Укрзалізниця» анонсувала новий поїзд між Києвом та Маріуполем

«Укрзалізниця» анонсувала новий нічний поїзд, який сполучатиме Київ та Маріуполь Донецької області і їхатиме на дві години швидше. За словами голови компанії Євгена Кравцова, потяг курсуватиме з 30 березня.

«Зараз час в дорозі – понад 17 годин. «Укрзалізниця» обіцяла, що поїзди будуть курсувати швидше. З урахуванням оптимального балансу між вантажними перевезеннями та пасажирськими – дві години – це максимум, який зараз ми можемо зробити з наявною інфраструктурою», – написав Кравцов у Facebook.

Із Києва поїзд виїжджатиме о 19:03 й прибуватиме до Маріуполя о 9:47. Назад рушатиме о 16:30 з прибуттям до столиці України о 7:14. Кравцов зазначив, що вагони будуть модернізовані.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».