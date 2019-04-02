Через Великдень і Першотравень в українців буде 5 вихідних поспіль

В українців буде п’ять вихідних поспіль завдяки Великодню 28 квітня та Дню праці 1 травня.

Згідно з урядовим розпорядженням про вихідні дні у 2019 році, вихідними будуть дні з 27 квітня до 1 травня.

Оскільки Пасха припадає на неділю, то понеділок автоматично – вихідний, а от відпочинок ще й у вівторок, 30 квітня, доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня.

Далі у травні ще одним вихідним днем буде 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який припадає цьогоріч на четвер.