«Укрзалізниця» розповіла, скільки перевезла пасажирів у 2018 році

У 2018 році «Укрзалізниця» перевезла поїздами далекого сполучення 55,9 мільйона пасажирів, що майже на 4 мільйони більше показника попереднього року, повідомила прес-служба компанії.

«Завдяки покращенню ефективності використання вагонів, зокрема мінімізації їх простою, нам поки що вдається щорічно збільшувати кількість перевезених пасажирів. Чимало поїздів після нічного рейсу ми задіювали як денні. А згодом – знов у нічну поїздку. Насамперед це стосується періоду пікових перевезень, тривалих вихідних», – сказав в.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Він додав, що в найближчі роки компанія потребує державної підтримки для оновлення пасажирського рухомого складу.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».